Megérkezett Moszkvába az új amerikai nagykövet

Az amerikai szenátus december végén hagyta jóvá a karrierdiplomata Tracy kinevezését. Kinevezéséhez Moszkva még szeptemberben megadta a hozzájárulását.

Tracy az első nő, aki valaha is betöltötte ezt a hivatalt. Beszél oroszul, és már korábban is dolgozott Moszkvában: 2014 és 2017 között a nagykövetség helyettes vezetője volt.

BREAKING: #BNNUS Reports.

The US embassy to Russia said on Thursday that, Lynne Tracy, the United States’ new Ambassador has arrived in Moscow. #LynneTracy #US #Russia #Politics pic.twitter.com/AV5LvKgcCi

