Jemeni és libanoni helyszínek kerültek az UNESCO veszélyeztetett világörökségi listájára

Jemeni és libanoni kulturális örökségi helyszíneket is felvett a veszélyeztetett világörökségek listájára szerdán az UNESCO.

Az ókori jemeni királyság hét nevezetességét és a tripoli modernista vásárközpontot sürgősségi eljárással nyilvánította veszélyeztetetté az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, mert így műszaki és pénzügyi támogatásban tudják részesíteni a kulturális örökségi helyszíneket, és ezzel javíthatnak leromlott állapotukon.

Az egykori jemeni Saba királyság a huti lázadók és a szaúdi koalíciós erők közötti fegyveres konfliktus frontvonalán húzódik, ami veszélybe sodorta a hét műemlék, köztük ősi templomok, egy gát és Marib ősi romjainak fennmaradását.

A jemeni konfliktus 2014-ben kezdődött, amikor az Irán által támogatott huti lázadók elfoglalták a fővárost, Szanaát és Észak-Jemen nagy részét. A szaúdiak vezette koalíció 2015 márciusában lépett be a háborúba a száműzött jemeni kormány oldalán.

A harcokban a több mint 2500 éves óváros nagy része elpusztult Szanaa központjában, amely szintén az UNESCO világörökség része. A légicsapások részben lerombolták a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé sorolt Marib-gát egy részét is.

A libanoni Rachid Karami Nemzetközi Vásár létrehozásáról az 1960-as évek elején született döntés az ország modernizálásának részeként. A terveket 1962-ben a világhírű brazil építész, Oscar Niemeyer készítette el. Az építkezés pénzügyi okokból lassan haladt, és az 1970-es évek közepén kitört polgárháború miatt félbe is maradt. A 70 hektáros terület azonban az utóbbi időben több ingatlanfejlesztő érdeklődését is felkeltette, és az UNESCO most azért vette fel a listájára, hogy meg lehessen őrizni a terület integritását.