Elhitette magáról, hogy középiskolás, egy hét után bukott le a 29 éves nő

Középiskolásnak adta ki magát egy 29 nő Amerikában. Mivel hamis dokumentumokkal igazolta a személyazonosságát, majdnem egy héten át sikerült elvegyülnie a diákok között.

A furcsa eset a New Brunswick High School középiskolában történt az ország keleti részén található New Jersey-ben – számolt be róla az ABC News internetes hírportál.

A nő a jelentkezésnél nyújtotta be a meghamisított születési anyakönyvi kivonatot, az iskola vezetése pedig csupán négy nappal később végzett az ellenőrzésével, ekkor derült ki a csalás. A csaló majdnem egy hetet az iskolában töltött, mire lebukott – áll a helyi rendőrség közleményében.

A nőnek azért sikerült napokat kihúznia, mert a New Jersey-i oktatási törvény egyik pontja szerint a diákok ideiglenesen járhatnak iskolába, és a belépéstől számítva 30 napjuk van rá, hogy megerősítsék a személyazonosságukat. Az oktatási tanács csupán ezután nyilváníthat valakit az órák látogatására alkalmatlannak.

Miután a csalásra fény derült, a tanács azonnal értesítette a rendőrséget. A nő ellen közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat, és kitiltották az iskola területéről.

