Csodával határos módon élte túl a zuhanást a hegymászó

A 32 éves hegymászó a körülbelül 6600 méteres magasságban fekvő magashegyi tábor közelében tartózkodott, amikor megcsúszott és több métert zuhant – számolt be róla a Daily Mail.

A balesetet csodával határos módon túlélte, de súlyos koponyaalapi törést szenvedett. A férfit mentőhelikopter segítségével találták meg, még mielőtt megfagyott volna a hóban.

British mountaineer, 32, has leg amputated after falling on Argentina’s Mount Aconcagua https://t.co/uFUlDuoKUy

— Angie Katz (@KatzAngie) January 26, 2023