A szállítók felsültek a Jóbarátok kanapécipelős jelenetével, milliós lehet a kár

Luke Ansell decemberben vásárolta a nagy méretű Chesterfield kanapéágyat vadonatúj bournemouthi otthonába, és a terméket január 19-én szállították ki. A 27 éves férfi azt állítja, annak ellenére, hogy a kiskereskedő két futárja biztosította őt arról, hogy mindig szűk helyeken is elboldogulnak, ebben az esetben mégsem sikerült a feladat, és félúton félbehagyták a cipekedést a lépcsőfordulóban – írta a DailyMail.

A Bournemouth homeowner has slammed a furniture company after they abandoned a failed attempt to deliver new sofa – leaving it jammed on the stairshttps://t.co/YSgXGvEHxb

— Dorset Live (@DorsetLive_) January 26, 2023