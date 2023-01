Újabb magas rangú ukrán tisztségviselőnek kellett távoznia a korrupciós botrány miatt

Anasztaszija Radina, az ukrán parlament korrupcióellenes bizottságának vezetője kedd este a Facebookon jelentette be, hogy a korrupciós botrány miatt elbocsátották a védelmi minisztérium beszerzési osztályának igazgatóját, Bohdan Hmelnickijt.

Korábban Vjacseszlav Sapovalov védelmi miniszterhelyettes már lemondott az ügy miatt. A botrány hétvégén pattant ki, mikor a médiában olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a védelmi minisztérium a kiskereskedelmi áraknál akár háromszor magasabb áron vásárolt ellátmányt a katonái számára.

