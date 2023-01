Összetörtek két rendőrautót, majd egy hűtőszekrénybe bújva rejtőztek a tolvaj tinik

Letartóztattak két 18 éves tinédzsert, akik lopott autóval menekültek el a rendőrök elől, majd egy étterem hűtőszekrényébe bújva próbáltak meg elrejtőzni Washington D.C-ben.

Accused serial carjackers arrested by DC police after hiding in outdoor freezer https://t.co/xV2pPCNmgL pic.twitter.com/JNgu0LKbRD

— New York Post (@nypost) January 25, 2023