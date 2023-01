Elsüllyedt egy teherhajó, a legénység több tagját kimentették

Repülőgépek és hajók, köztük magánhajók is keresik az eltűnteket. A hongkongi bejegyzésű, 6651 tonnás Jintian kedden késő este vészjelzést adott le – közölte a japán parti őrség.

– mentőcsónakokba szállt át.

Arról nem érkezett hír, hogy mi okozta a fűrészárut szállító hajó balesetét.

On Wednesday, Japan’s Coast Guard announced that four #crew members of the Hong Kong-registered cargo ship “Jintian” have been rescued after it capsized off Nagasaki in southwestern Japan.

Read full story at ;- https://t.co/ZVO4ZitCmJ@jmsdf_pao_eng pic.twitter.com/aUy9lhiijr

— Sea and Coast (@seaandcoast1) January 25, 2023