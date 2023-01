Az osztrákok nem kérnek a migrációból, és a klímaaktivistákat is keményen büntetnék

A Unique közvélemény-kutató intézet havonta végzett felmérése szerint Ausztriában jelenleg a jobboldali Osztrák Szabadságpárt a legnépszerűbb.

A jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a migrációval kapcsolatos szigorú álláspontjáról, valamint az Oroszországot sújtó szankciókkal szembeni ellenállásról ismert. Úgy néz ki, hogy hét év után ismért átvette a vezetést a közéletben. Jelenlegi állás szerint a párt a szavazatok 28 százalékát szerezné meg a választáson.

Az Ausztrál Szociáldemokrata Párt a közvélemény-kutatás szerint 2 százalékpontot veszített az előző mérés óta, tehát 24 százalékra esett vissza. A kancellárkérdést illetően viszont ennél többet vesztett a párt, ugyanis a megkérdezettek mindössze 12 százaléka mondta, hogy Pamela Rendi-Wagnerre szavazna, amíg ennek az aránya 15 százalék volt a korábbi felmérés szerint.

Jelenleg a Herbert Kickl vezette FPÖ 4 pontos előnnyel vezet az SPÖ előtt. Kickl népszerűsége is növekedett, ugyanis amíg decemberben 15 százalék szavazott volna rá, addig most a választóknak a 17 százaléka.

Miért mozdulhatott előre az FPÖ?

Ausztriában rekordszámú menedékkérelmet nyújtottak be 2022-ben, az egy évvel korábbi adatokhoz képest megháromszorozódott az ilyen típusú kérelmek száma, és megközelítette a 60 ezret. A hír sokkolta Ausztriát, és éles visszahatást váltott ki a tömeges migrációval szemben egyébként is igen szkeptikus lakosságból. Az eredmény tehát azzal is magyarázható, hogy

az FPÖ határozottabban lépett fel a migráció ellen, mint bármelyik másik párt, a programjuk központi elemévé tetteék a migráció korlátozását.

Az FPÖ emellett az egyetlen nagy párt, amely

ellenzi az Oroszországgal szemben hozott szankciókat, amelyeket az osztrák és az európai gazdaság inflációjáért és gazdasági zavaraiért okol.

Sok osztrák ezzel az állásponttal is szimpatizál.

„Végre itt az ideje, hogy megjelenjünk az EU-ban és kimondjuk: ezek a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Putyinnak. A mi népünknek kell állnia a számlát értük” – mondta Dagmar Belakowitsch, az FPÖ elnökhelyettese a Nemzeti Tanács tavalyi plenáris ülésén.

A párt vezetője, Herbert Kickl is rámutatott arra, hogy az osztrák háztartások és vállalkozások számára feltétlenül szükség van az orosz energiára. Ausztria inflációs gondjainak nagy részét az Oroszországgal szembeni gazdasági szankcióknak tulajdonítja.

„Ha őszinték lennének, azt kellene mondaniuk a lakosságnak: az orosz olaj és gáz nélkül nem sokáig tudunk meglenni” – mondta Kickl. Hozzátette: „Szükségünk van erre az olcsó energiára a háztartások fűtéséhez, főzéshez, a meleg vízhez és a termelő vállalatoknak is.”

Hogy áll a többi párt?

A felmérés kimutatta, hogy Karl Nehammer hivatalban lévő kancellár a legnépszerűbb továbbra is erre a posztra, 20 százalék szavazott neki bizalmat. Pártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) viszont a szavazatok 22 százalékát kapná csak jelen állás szerint.

Emellett, a Zöldek 12 százalékon állnak, míg a liberális NEOS változatlanul a negyedik helyen áll 9 százalékkal.

Ausztriát jelenleg az ÖVP és az SPÖ koalíciója kormányozza.

A felmérés arra is kereste a választ, hogy az emberek szerint mi történjen az utakat elzáró Utolsó Generáció klímatüntetőivel. Az eredmények szerint az osztrákok 42 százaléka a pénzbüntetés, 31 százaléka a börtönbüntetés mellett foglalt állást, és csak 19 százalékuk támogatta, hogy ne büntessék az aktivistákat.

A kiemelt képen Herbert Kickl, az FPÖ vezetője látható. Fotó: MTI/EPA/Daniel Novotny