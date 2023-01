„A robotokkal különbül bánnak” – az Amazon több száz dolgozója tüntet Nagy-Britanniában

Kedd éjfél után egy perccel 24 órás sztrájkba fogtak az Amazon brit alkalmazottai. A demonstrálók várhatóan egész nap a vállalat közép-angliai Coventryben található telephelye előtt tüntetnek majd – számolt be a CNBC.

Magyar idő szerint reggel 7 órakor a munkavállalók egy tábortűznél gyűltek össze a birminghami repülőtér közelében lévő, BHX4 néven ismert telephely előtt. Az egyik kihelyezett táblán az órabérre utalva a „Harcolj a 15 fontért” felirat szerepelt, míg egy másik kifüggesztett plakáton az Amazonas-medence erdőtüzeire reflektálva az állt:

In the small hours, big things happened.#Amazon workers & their union @GMBMidlands took the first strike action at the corporation in the UK. Their courage & determination in the face of anti-union tactics is an international inspiration.#MakeAmazonPaypic.twitter.com/Erw0zHnXFx

— UNI Europa (@UNI_Europa) January 25, 2023