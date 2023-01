Soros György felszólította a NATO-t, hogy használja ágyútölteléknek a kelet-európaiakat

A kétes megítélésű üzletember – akit gyakran humanistaként ábrázolnak – 1993-ban írt cikkében, amely az Egy új világrend felé: A NATO jövője címet kapta, egy szélsőséges geopolitikai stratégiát vázolt fel.

A tőzsdespekuláns milliárdos szerint azonban ezt a lépést a Nyugat politikailag nem tolerálná, ellentétben Európa keleti részével – számolt be a ReMix News hírportál.

George Soros called for NATO to use Eastern European soldiers to ‘reduce the risk of body bags for NATO countries’ in 1993 ‘New World Order’ articlehttps://t.co/z6TmesUGk2

— John Fisher (@thejohnfisher) January 24, 2023