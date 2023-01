Még sosem volt ilyen közel az éjfélhez a végítélet órája

Kilencven másodperc múlva éjfélt üt a végítélet órája: az emberiség még sohasem volt ilyen közel a globális kataklizmához – jelentette be az órát működtető tudóscsoport keddi sajtótájékoztatóján Washingtonban.

A jelképes projekttel 1947 óta megbízott csoport (Bulletin of the Atomic Scientists) elmondta, hogy az emberiség 2020-ban még 100 másodpercre volt éjféltől. Azonban a tudósok szerint az elmúlt években tíz másodperccel közelebb kerültünk az apokalipszishez, egyebek között az ukrajnai háború növekvő veszélyei miatt.

A óra elindításakor eredetileg éjfél előtt hét percet mutatott. 1991-ben, a hidegháború végével az emberiség 17 percnyire távolodott a teljes pusztulástól.

1953-ban, illetve 2018-ban és 2019-ben is mindössze két percnyire voltunk egy esetleges globális katasztrófától.

A szimbolikus óra becsült állását a Bulletin of the Atomic Scientists tudománnyal és biztonsággal foglalkozó bizottsága teszi közzé a szponzorok tanácsának ajánlásai alapján, amelynek tagjai között tíz Nobel-díjas tudós is megtalálható.

A Bulletin of the Atomic Scientistet Albert Einstein alapította a Manhattan projekten dolgozó tudósokkal együtt 1945-ben.

A Manhattan projekt keretében alkották meg az első atombombát.

A Chicagói Egyetem egyik épületének falán található végítélet órája eredetileg azt jelképezte, hogy az emberiség mennyire áll közel egy globális atomháborúhoz. 2007 óta azonban számításba veszik az éghajlatváltozást, illetve az olyan újabb technológiai eredményeket, melyek visszafordíthatatlan kárt okozhatnak az emberi életnek a Földön.

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: Shutterstock)