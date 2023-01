Leváltási hullám Ukrajnában: korrupciógyanú miatt távozott több magasrangú állami vezető

Leváltási hullámot hozott Ukrajnában, hogy több magas rangú kormányzati tisztviselőt is korrupciós vádak értek. Miniszterhelyettesek egész sorát és kormányzókat is felmentettek tisztségükből, de többen önként mondtak le. A sajtó néhány napja hozta nyilvánosságra, hogy a védelmi tárca túl magas áron szerzett be élelmiszereket a hadseregnek. Volodimir Zelenszkij már tegnap este jelezte, hogy a korrupciós vádak miatt személyi változások lesznek.

Több magas rangú ukrán tisztviselő is bejelentette távozását kedden, miután a sajtó nyilvánosságra hozta, hogy irreális áron vásároltak ellátmányt a hadsereg számára. A távozók között van Vjacseszlav Sapovalov védelmi tárca miniszterhelyettese, aki a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelt, valamint Olekszij Szimonenko főügyészhelyettes is. Az ő távozását a főügyészség is megerősítette a honlapján. Kapcsolódó tartalom További magas rangú ukrán tisztségviselőket menesztettek tisztségükből Sapovalovot, aki az ukrán fegyveres erők logisztikájáért volt felelős a védelmi tárcánál, nemrég olyan vádak érték, hogy túl magas áron szerzett be élelmiszereket a hadseregnek. Újabb személyi következmények Az Ukrajinszka Pravda honlapja szerint lemondhatnak tisztségükről Szumi és Dnyipropetrovszk megyék vezetői, valamint a Kijev által ellenőrzött Zaporizzsja és Herszon megyék vezetői is. Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó a Twitteren azt írta, hogy a személyzeti átrendezéssel Volodimir Zelenszkij államfő arra a kulcsfontosságú közkövetelésre reagált, hogy az igazságszolgáltatásnak mindenkire vonatkoznia kell. Zelenszkij hétfő esti beszédében már jelezte, hogy a héten személyi változások lesznek a kormányban, a régiókban és a biztonsági erők különböző szintű vezetői posztjain korrupciós vádak miatt. Ezek közül, mint mondta, néhányat már végre is hajtottak, míg mások hamarosan következnek. A nap folyamán felmentését kérte tisztségéből Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője is. A helyi sajtó szerint Timosenko az Ukrajna elleni orosz háború 2022. februári kezdete óta többször is korrupció gyanújába keveredett. Ezek az ügyek drága autók személyes használatához kapcsolódtak. Kedden hozták nyilvánosságra azt is, hogy számos ukrán vezető állami és biztonsági tisztviselő számára megtiltották a magáncélú külföldi utazást. Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal)