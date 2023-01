Külügyminiszter: Finnország Svédország nélkül is megfontolhatja a NATO-csatlakozást, ha a svéd kérelem ratifikálása elhúzódik

Finnországnak adott esetben Svédország nélkül is meg kell fontolnia a NATO-csatlakozást – adta értésre Pekka Haavisto finn külügyminiszter kedden egy interjúban, de később sietett leszögezni, hogy a fő opció továbbra is a két ország együttes belépése.

Az YLE finn közszolgálati televíziónak nyilatkozva a külügyminiszter arról beszélt, hogy amennyiben a svédek csatlakozási kérelmének ratifikálása tovább húzódik, Finnország kénytelen lesz „újraértékelni a helyzetet”. Egy későbbi nyilatkozatában viszont azt hangoztatta, hogy Helsinki törekvései nem változtak, továbbra is a Svédországgal közös csatlakozást tartja az elsődleges megoldásnak, szem előtt tartva a két ország nemzetbiztonsági érdekeit.

Hozzátette, hogy beszélt Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is, aki hangsúlyozta: a szövetség is azt tartja kívánatosnak, hogy a két ország egyszerre lépjen be.

A finn tárcavezető azután beszélt minderről, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn kijelentette: Svédország nem várhatja Törökország támogatását a NATO-csatlakozást illetően, ha Stockholm nem mutat tiszteletet a muszlimok hite iránt. Múlt szombaton a stockholmi török nagykövetség közelében tartott tüntetésen egy svéd iszlamofób párt vezetője elégette a muszlimok szent könyvét, a Koránt.

Finnország és Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét a transzatlanti katonai-politikai szövetség mind a 30 tagállamának jóvá kell hagynia. A két szomszédos északi ország tavaly megállapodást írt alá Törökországgal, hogy elejét vegyék Ankara kifogásainak.

Erdogan szóvivője, Ibrahim Kalin egy januárban tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett: Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának török ratifikációja azon múlik, hogy Stockholm teljesíti-e az Ankarával kötött megállapodás részeként tett terrorizmusellenes ígéreteit.