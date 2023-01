Járóka Lívia: feladatunk, hogy tanuljunk a holokauszt szörnyűségeiből

Feladatunk, hogy tanuljunk a múlt szörnyűségeiből, és a leghatározottabban fellépjünk a megkülönböztetés minden formájával szemben – hangsúlyozta Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott keddi sajtóközleményében.

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a holokauszt roma áldozatainak tiszteletére tartottak megemlékezést Brüsszelben. Az est fővédnökei Kovács Tamás Iván, Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete, valamint Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt. Járóka Lívia az esemény kapcsán kiemelte: az 1940-es évek Európájában történtek nem voltak előzmény nélküliek.

„Évtizedekre, sőt évszázadokra visszanyúló belső harag táplálta azt az erőszakot, amely végül a holokausztba torkollott. A faji, nyelvi vagy egyéb tulajdonságok alapján történő jogtalan megkülönböztetés, a kirekesztés és az üldözés számos formája azonban ma is velünk él”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: „a mi feladatunk, hogy tanulva a múlt szörnyűségeiből, minden olyan helyzetben felemeljük szavunk, amikor bárki is legitimálni kívánná ezt az erőszakot. Hisz tudnunk kell, minden egyes lépés ezen az úton végzetes lehet.”

A megemlékezésen közös produkciót mutattak be a Sárközi Gyula Társulat művészei és a Madách Táncművészeti Iskola növendékei, és a jelen lévők láthatták a „HABISZTI – Csak azért is élünk és táncolunk” című balettelőadást is.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos