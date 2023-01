Húszmillió dollár értékű lopott régiséget kapott vissza Olaszország New Yorktól

Az olasz hatóságoknak még tavaly átadott, de a nyilvánosságnak Rómában hétfőn egy sajtótájékoztatón bemutatott műkincsek között szerepel Athéné görög istennő önmagában hárommillió dollárt érő márvány fejszobra, egy 2600 éves külix (lapos öblű kétfülű görög ivóedény) és egy freskó Herculaneumból, amelyet Pompejivel együtt temetett maga alá 79-ben a kitörő Vezúv vulkán hamuja, és amelyen a gyermek Herkules látható, amint egy kígyót fojtogat.

Italy is celebrating the return of looted artifacts worth $20 million. The items, many of which were on display at the New York’s Metropolitan Museum of Art for years, included ‘The Marble Head of Athena’ https://t.co/HK3KSKPyJP pic.twitter.com/6LmdMiBNB2

— Reuters (@Reuters) January 24, 2023