Hét embert lőtt agyon egy 67 éves ámokfutó Kaliforniában

San Mateo megye seriffjének hivatala, amelyhez Half Moon Bay városa tartozik, ahol a súlyos bűncselekményeket elkövették, a Twitter közösségi oldalon arról számolt be, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették. A lakosság már nincs veszélyben.

Seven people were killed Monday at two farms in and around Half Moon Bay. The shooting came two days after the mass shooting in Monterey Park and less than two weeks after the Goshen, Calif., shooting that left six dead.

Here is what we know: https://t.co/PXWL97YLRp

— Los Angeles Times (@latimes) January 24, 2023