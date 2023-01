Elpusztult a híres sütievő medve

A Juan Carritónak elnevezett négyéves appennini barnamedvét Abruzzo tartományban, Castel de Sangro közelében, egy hegyi úton ütötte el hétfőn este egy Opel Corsa. Az elgázolt állatot az erdészek bevitték az állatkórházba, de nem élte túl a balesetet.

„Nincsenek rá szavak, hogy kifejezzük szomorúságunkat a történtek miatt” – írták az Instagramon az Abruzzói Nemzeti Park munkatársai. Mint hozzátették, Juan Carrito nem volt könnyű eset, de a parkban mindent elkövettek, hogy jól érezze magát, és szabadon élhessen.

A rare Italian bear known affectionately as #JuanCarrito, famed for breaking into a bakery to eat biscuits, died last night after being hit by a car in the Abruzzo region.https://t.co/3dZUKihkGr

— Wanted in Rome (@wantedinrome) January 24, 2023