Blaszczak: Berlin megkapta a lengyel kérést Leopard harckocsik Ukrajnába szállításához

Blaszczak arra szólította fel a német felet, hogy csatlakozzon az Ukrajnát Leopard-2 harckocsikkal támogató országok koalíciójához. „Ez közös ügyünk, hiszen egész Európa biztonságáról van szó” – írta.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023