Átalakul a Zelenszkij-adiminisztráció: több magas rangú ukrán tisztségviselő is lemondott

A távozók között van Vjacseszlav Sapovalov védelmi miniszterhelyettes, aki a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelt, valamint Kirilo Timosenko, az elnöki adminisztráció helyettes vezetője és Olekszij Szimonenko főügyészhelyettes.

Ez utóbbi tisztségviselő távozását a főügyészség is megerősítette a honlapján olvasható közleményben.

Deputy Defense Minister of #Ukraine Vyacheslav Shapovalov resigned. In addition, Deputy Prosecutor General of Ukraine Oleksiy Symonenko has been dismissed. pic.twitter.com/5z1Uih1uuB

