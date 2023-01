A kórházi ágyán lőtte le haldokló férjét, vallomása után jött a váratlan fordulat

Egy floridai nő halálos ágyán lőtte le férjét az AdventHealth kórházban Daytona Beachen szombat délelőtt – tájékoztat az USA Today.

A rendőrség közölte, hogy a 76 éves Ellen Gilland lelőtte a 77 éves Jerry Gillandet, majd több órára elbarikádozta magát a kórházi szobában. Az asszony végül délután három órakor megadta magát. Vallomása azonban újabb fordulatot hozott, miután közölte, hogy a férjével megtervezték a gyilkosságot, utána pedig maga ellen kellett volna fordítania a fegyvert, de képtelen volt megtenni.

Florida police were in a standoff Saturday trying to get a woman to surrender after she allegedly shot her terminally ill husband at a Daytona Beach hospital and then barricaded herself in his room. https://t.co/LyMebp7hvB

— NBC News (@NBCNews) January 22, 2023