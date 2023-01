Újraindítják a 2020-as bejrúti tragédia vizsgálatát

Több mint egyévi szünet után újraindítják a 2020-as bejrúti robbanás vizsgálatát – tudatta a libanoni média hétfőn.

A hírt a Reuters hírügynökségnek több bírósági forrás is megerősítette. Egyik szerint az ügyben eljáró Tarek Bitar vizsgálóbíró új vádat emelt nyolc vezető és középvezető ellen, akiket nem neveztek meg, valamint szabadon engedtek 17 embert.

A vizsgálat bő egy éve akadt el, amikor több bíró is nyugdíjba vonult, akiknek ítéletet kellett volna hoznia azon panasztevésekben, amelyeket a robbanás ügyében kikérdezendő magas rangú politikusok nyújtottak be Bitar ellen.

A vizsgálóbíró olyan vezető politikusokat akart kikérdezni, mint az akkori kormányfő, Haszán Diáb, vagy Abbász Ibrahim, a libanoni hírszerzés vezetője. Nem csak ők, de több miniszter is tagadta, hogy közük lett volna bármiféle mulasztáshoz, mentelmi jogukra hivatkozva pedig nem voltak hajlandóak a bíróság elé járulni.

Bejrút kikötőjében 2020 augusztusában 2750 tonnányi, gondatlanul tárolt ammónium-nitrát robbant fel, ami 220 ember halálát okozta, több ezren megsebesültek. A robbanás, melyet a világ egyik legnagyobb nem nukleáris detonációjaként tartanak nyilván, egész városnegyedeket tett lakhatatlanná, mintegy 300 ezer ember vesztette el otthonát. A tragédia után a parlamentben kialakult pártviszály miatt a Haszán Diáb vezette libanoni kormány benyújtotta lemondását.

A robbanás egyéves évfordulóján tízezrek vonultak utcára, igazságszolgáltatást és felelősségre vonást követelve a hatóságoktól. Tavaly augusztusban, mikor a vizsgálat már több mint fél éve nem haladt előre, a libanoni keresztény pátriárka a megemlékezésen élesen bírálta a hatóságok tétlenségét, amiért a tragédia után két évvel sem sikerült elszámoltatni a felelősöket.

A libanoni belpolitikai helyzet a robbanás előtt is meglehetősen feszült volt, a tragédia és a hatóságok munkája azonban még több konfliktust teremtett. 2021 októberében tűzharcba fulladt egy tüntetés, ahol az emberek a Hezbollah befolyásos síita mozgalom felhívására Tarek Bitar vizsgálóbíró lemondását követelték. Múlt héten a libanoni parlament államfőválasztásának sokadik próbálkozása is kudarcba fulladt: a szavazáson több képviselő is politikai szlogeneket írt a szavazólapjára, mások pedig a robbanás azonnali kivizsgálását követelték az így érvénytelenné tett szavazólapokon.