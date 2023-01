Saját életét adta a férfi, hogy megmentse a fuldokló kisfiút

Megfulladt egy ausztrál férfi, miközben egy fuldokló gyereket próbált kimenteni az új-zélandi Wakatipu-tóból – tájékoztat a 9 News ausztrál hírcsatorna.

The NSW man had been in the country for just three days and was with his fiancée at the time. #9News https://t.co/RXrbTCTNLl

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 23, 2023