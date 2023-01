Lövöldözés volt egy éjszakai klubban, legkevesebb 12-en megsebesültek

Az előzetes nyomozás alapján megállapítható, hogy előre kitervelt fegyveres támadásról van szó, amelynek egy vagy több személy volt a célpontja – mondta el Paul Murphy, a város rendőrparancsnoka. A lövöldözés helyi idő szerint hajnali fél kettőkor történt.

Helyi médiaértesülések szerint három embert kellett kórházba szállítani, egyikük állapota válságos.

Police in Baton Rouge, Louisiana, are searching for at least one suspect involved in a nightclub shooting that left a dozen people injured, a police spokesperson says. https://t.co/B57eb2XIUg

— CNN (@CNN) January 23, 2023