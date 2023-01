Lettország is kiutasítja az orosz nagykövetet

Az Észtországgal szolidaritást vállaló Lettország közölte, hogy február 24-től alacsonyabb szintre helyezi az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatokat, és ezt Oroszországtól is elvárja – jelentette be Twitter-üzenetben Edgars Rinkevics lett külügyminiszter.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023