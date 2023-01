Hógolyóztak a szerzetesek Assisiben, megérkezett a tél Olaszországba

Rafael atya kommentárja kíséri a felvételeket, melyek sűrű havazásról tanúskodnak Assisi bazilikájánál. A videó megörökítette a barna csuhás szerzetesek hógolyócsatáját.

A hosszú és enyhe ősz után a tél hirtelen érkezett, vastag hótakaró fedi az Appennineket. A polgári védelem egyelőre alacsony vagy közepes szintű riasztást rendelt el Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, valamint a délebbi Campania és Basilicata tartományban. Több helyen hétfőn az iskolák és a hivatalok sem nyitottak ki.

A 2016-ban földrengés sújtotta abruzzói Amatrice polgármestere azonnali segítséget kért, mivel a még mindig romos városban a hótakaró vastagsága elérte az egy métert. Sienában erősen havazott, Toszkána egészére fagy és jég miatt adtak ki riasztást. Az országban a rendőrség, a tűzoltóság és a polgári védelem igyekszik segíteni a hóban rekedt járművezetőknek.

A Marche tartománybeli Senigalliában tetőzött a Misa folyó, heves esőzéseket és áradásokat jelentettek Campaniából is. Szintén Marchéban lezárták az A14-es autósztráda kijáratát Pesaro irányában.

Fehér sapkát öltött a nápolyi Vezúv csúcsa is. Szardínia szigetén pedig a pályák jegesedése késlelteti a repülőterek forgalmát.

Havazott a Róma körüli hegyekben is, a főváros utcáit már vasárnap sóval szórták fel, de a hőmérséklet még nem süllyedt fagypont alá. Utoljára 2018 februárjában havazott az olasz fővárosban.

Az előrejelzések szerint az Olaszországban ritkának számító havazás és hideg még egy hétig eltarthat.

