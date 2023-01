Felravatalozták az utolsó hawaii hercegnő koporsóját Honoluluban

A hercegnő koporsóját egy 165 éves koafából faragták, amely a szigeten pusztító 2021-es nagy viharban dőlt ki. A palotához érkező koporsót hagyományos siratóénekkel fogadták, majd elsorolták a hercegnő származását, és a koporsót a díszőrség tagjai vitték fel a trónterembe.

Az Iolani-palota az amerikai kontinens utolsó királyi lakhelye, a hawaii monarchia székhelye, de manapság elsősorban múzeumként szolgál. Kawananakoa volt a palota egyik fő fenntartója, évekig ő fizette például a villanyszámlákat is.

Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, the “last princess” of Hawaiʻi, has died at 96.

Her grandfather was in line to the Hawaiian throne when U.S. plantation owners and Marines deposed and arrested Queen Liliʻuokalani in a coup, leading to the U.S. annexation of Hawaiʻi. pic.twitter.com/TjuTcpDkAm

— AJ+ (@ajplus) December 13, 2022