Bevetik a hiperszonikus rakétát is Moszkva és Peking közös hadgyakorlatán

A dél-afrikai kikötőváros, Durban térségében február 17-én veszi kezdetét az a tíznapos hadgyakorlat, amelyen az orosz, a kínai és a dél-afrikai haditengerészet legkorszerűbb hadihajói vesznek részt.

Moszkva bejelentette, hogy az India-óceánra vezényelik az orosz Északi-flotta büszkeségét, az Admiral Gorshkovot (Gorskov Admirális), amely jelenleg egyedüliként alkalmas hiperszonikus rakéták kilövésére.

Launch of the Russian Zircon hypersonic missile during tests from the Admiral Gorshkov frigate of Project 22350. pic.twitter.com/afcyPuwECy

— Clash Report (@clashreport) January 4, 2023