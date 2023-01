A brazil kormány egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki az őslakos janomamik lakhelyén

A janomamik életét nagyon megnehezítette a környéken folyó illegális bányászat. Ebből következően tagjaik gyakran erőszakcselekmények áldozatai, de ettől függetlenül szenvednek az alultápláltságtól és különböző betegségektől is, mint például a malária. Rontott a helyzetükön, hogy Jair Bolsonaro elnöksége idején bezártak több, őket ellátó egészségügyi intézményt.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint

Ezenkívül 2022-ben több mint 11 500 maláriás megbetegedést is regisztráltak a körükben, ami 50 éve a legtöbb.

