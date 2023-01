Van, aki szerint a karma szólt közbe: az EP-elnöke is egyre többször magyarázkodik a brüsszeli korrupciós ügyben

Az Európai Parlament elnöke is egyre többször kényszerül magyarázkodásra a brüsszeli korrupciós ügyben. Roberta Metsoláról most az derült ki, hogy elfelejtette bevallani egy luxusszállodában töltött estéjét, amelyet egy elit bortársaság fizetett. Illetve hónapokkal később mégis megtette, amikor már kirobbant a korrupciós botrány. Az EP elnöke szerint azonban így sem sértett szabályt – hangzott el az M1 híradójában.

Az Európai Parlament elnöke is egyre többször magyarázkodik a brüsszeli korrupciós ügyben

„Amikor ez a korrupciós ügy kirobbant azt mondtam, a karma egy utcalány”

Félig viccesen, de így vágott vissza csütörtökön a davosi világgazdasági fórumon Edi Rama albán miniszterelnök Roberta Metsola EP elnöknek, amiért az Európai Parlament évek óta korrupcióra és törvénytelenségekre hivatkozva hátráltatja a nyugat-balkáni integrációt. Ugyan Roberta Metsola láthatóan erőltetetten mosolygott az albán kormányfő mondatán, mostanában nem ez az egyetlen kínos ügy az EP elnök életében.

Bár a hét elején komplex átláthatósági szigorítást jelentett be és ostorozta az általa áruló képviselőknek nevezett, korrupcióval gyanúsított uniós politikusokat, úgy tűnik, Roberta Metsola maga sem volt túl törvénytisztelő.

A Metropol arról ír, hogy az EP elnöke csaknem 150 ajándékról feledkezett el időben beszámolni, köztük aranyozott ruháról, ékszerekről és például egy több százezres luxus pihenésről egy franciaországi pincészet ötcsillagos hoteljében. Metsola azzal érvelt, hogy rá nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 705 fős ülésterem többi tagjára.

„Azt is látjuk, hogy nem csak külföldi hatalmak, hanem külföldi cégek is lehetőséget láttak abban, az európai baloldalt mint egyfajta lobbi ügynökséget használják, amelyhez el lehetett menni, kellő összegért meg lehetett kérni, hogy ilyen és ilyen érdekeiket képviseljék”

– mutatott rá Zila János.

Az Alapjogokért központ elemzője ezt azzal kapcsolatban mondta az M1-en, hogy a Metropol egyik cikkében arról ír: a brüsszeli ügyészség a napokban vizsgálatot indított az Ashton Kutcher és Demi Moore hollywoodi színészek tulajdonában lévő Thorn technológiai vállalat brüsszeli tevékenységével kapcsolatban. A gyanú szerint ugyanis a cég egy leendő európai közbeszerzés megnyerése érdekében a törvénytelen eszközöktől sem riadhatott vissza, és több baloldali európai politikust, köztük Eva Kailit is megvesztegethetett.

A magyarországi dollárbaloldalhoz hasonlóan, brüsszeli baloldali politikusok is rengeteg pénzt kaptak külföldi államoktól azért cserébe, hogy az érdekeiket képviseljék – erről pedig már az Origo számolt be szombaton. Azt írják: az európai parlament külügyi bizottságának egyik emberi jogi jelentése alapján joggal feltételezhető, hogy akik megszavazták, érintettek a brüsszeli korrupcióban. Márpedig köztük van szinte az összes magyar baloldali Ep-képviselő, többek között Gyurcsányné és a DK többi EP képviselője, a Momentumos Cseh Katalin és a jobbikos Gyöngyösi Márton is.

Kapcsolódó tartalom

A jelentésben Marokkó és Katar egyaránt pozitívan szerepelnek, ráadásul a dokumentumból nem derül ki egyértelműen, hogy vajon miért támogatta ilyen erőteljesen a szocialista és a liberális Renew frakciók tagjainak többsége a kuvaiti és katari állampolgárok vízummentességét.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: ideje lenne, hogy az uniós politikusok végre a saját házuk előtt sepregessenek.

„Brüsszelből, az EP-ből és annak a baloldali szárnyából egyfolytában támadják Magyarországot, vádaskodnak és totálisan jogtalanul visszatartják a magyaroknak járó uniós forrásokat. Most kiderült, hogy ugyanezek a szereplők nyakig benne vannak a korrupciós ügyekben nem kicsit, nagyon. A brüsszeli és a magyar dollárbaloldal is idegen pénzekkel van kitömve, idegen hatalmaknak szerződött le”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő.

Az már csütörtökön kiderült, hogy börtönben marad Eva Kaili, az Európai Parlament volt szocialista alelnöke, miután az illetékes belga ügyészség meghosszabbította a fogvatartását.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq