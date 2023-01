Többen életüket vesztették egy házomlásban

Három ember életveszélyes sérüléseket szenvedett a tragédiában.

A helyi lakosok szerint a szerencsétlenség oka az lehetett, hogy az épület alapja beázott, illetve a közelben – egyelőre ismeretlen eredetű – robbanások történtek.

A mentőegységek a reggeli órákban még további áldozatok után kutattak. Egy 15 éves fiatalt sikerült élve kiemelniük a romok közül. Az egészségügyi források szerint félő, hogy az áldozatok száma még emelkedhet.

