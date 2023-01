Terroristák ostromoltak meg egy kormányzati épületet Szomália fővárosában

Robbanószerrel megpakolt autóval egy öngyilkos merénylő nekihajtott vasárnap a helyi önkormányzat központi épületének a szomáliai fővárosban, Mogadishuban – közölte Mohamed Dahir, a helyi rendőrség szóvivője.

Mint mondta, a kapuban végrehajtott robbantást követően fegyveresek hatoltak be az épületbe, ahol egyebek között a mogadishui polgármester és a fővárost övező Benadir régió kormányzójának hivatala található.

A válogatás nélkül lövöldöző szélsőségesek legalább öt emberrel végeztek: két biztonsági őrt és három civilt öltek meg.

A merénylet elkövetőjeként az al-Shabaab terrorszervezet jelentkezett. A polgármestert és más tisztségviselőket kimenekítették az épületből, amelyet a szélsőségesek ennek ellenére helyi idő szerint a kora délutáni órákban még támadás alatt tartottak.

„Biztonsági erőink még mindig a terroristák ellen harcolnak” – mondta Mohamed Yaboh, a polgármester helyettese. A hatóságok szerint mintegy hét szélsőséges bujkálhat az épületben.

Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezettel is kapcsolatban álló al-Shabaab célja, hogy kiűzze az Afrikai Unió békefenntartóit az országból, megdöntse a Nyugat támogatását élvező mogadishui kormány hatalmát, és az iszlám radikális értelmezésen alapuló jogrendet, saríát vezessen be Szomáliában. A 2007 óta zajló harcok hozzájárultak az afrikai országot sújtó súlyos élelmiszerválsághoz is.