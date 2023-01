Le akarta leplezni a viszonyt, a mezőn elrejtve találták meg a nő holttestét

Holttestet találtak egy mezőn eltemetve a texasi Grand Prairie-ben szerda este – tájékoztat a New York Post.

A Collin megyei seriffhivatal közölte, hogy a 33 éves Kayla Kelleyként azonosították az áldozatot, akinek az eltűnését múlt hét szerdán jelentette be a családja. A halál okát még nem tisztázták, a nyomozás folyamatban van. Az áldozatot nem messze találták meg annak a férfinak az otthonától, akivel az utóbbi hónapokban randevúzott. A hatóságok Kelley autóját egy nappal az eltűnése után találták meg Dallas külvárosi részén, teljesen kiégve.

