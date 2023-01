Joe Biden elnökségének első két éve a külpolitikai elemző szemével

A Demokrata Párt legfontosabb célja, hogy a következő választások után ne Donald Trump legyen az elnök. Ezt eddig sikeresen ki tudták védeni. Biden elnök hivatalban eltöltött két évét mégis felemás, de inkább negatív módon lehet értelmezni – mondta Mártonffy Balázs. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutató Intézetének vezetője szerint az afganisztáni kivonulás egyértelműen fekete pontot érdemel. Mint fogalmazott: „a kivonulás módszere és annak sikertelensége egyértelmű kudarc. Maga a döntés, hogy ki kell vonulni, már komplexebb kérdés, hiszen szűkített pályán mozgott Joe Biden. A távozást ugyanis a korábbi elnök ígérte meg. A következő két év vonatkozásaiban pedig az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan és miként ér véget, vagy fajul esetleg tovább az orosz-ukrán háború” – mondta.

Biden elnök migrációs politikáját „narratíva-kreálásnak” nevezte Mártonffy Balázs. Szerinte Biden elnök sok szakpolitikai lépésben követi Donald Trumpot. A bevándorlási kérdésekben a gazdasági, belpolitikai és a Demokrata, illetve a Republikánus párt közötti ideológiai különbségeket próbálja kihasználni. Többször hallani hangzatos szavakat, mint ahányszor konkrét lépéseket lehet látni. Mártonffy Balázs szerint ahogy közeledünk a következő választási ciklus felé, úgy lesz ez a téma egyre kiemeltebb.

A potenciális elnökjelöltek kapcsán Florida kormányzóját, a republikánus Ron DeSantist, valamint Texas kormányzóját, az ugyancsak republikánus Greg Abbott nevét említette Mártonffy.

Úgy véli, mind a két jelölt napirenden kívánja tartani ezt az ügyet, vélhetően a bűnözés visszaszorítására tett kevés kormányzati lépés mellett.

Az államadósság kapcsán Mártonffy Balázs azt mondta, hogy vélhetően csak az utolsó pillanatban lesz megegyezés. Az adósságplafon emelése ugyanis gazdaságilag és politikailag egyaránt komplex kérdés. A Republikánus Párt ugyanis el szeretné kerülni, hogy az adósságplafon-emelés terén a demokraták szabad kezet kapjanak. Mivel az alsóházban kontroll alatt vannak, de a jóváhagyáshoz a Kongresszus is és az elnök támogatása is kell, ezért vélhetőleg itt politikai alkuk születhetnek. Mártonffy szerint nagy csata várható. Kijelentette: akár még az is elképzelhető, hogy júniusban valamifajta kormányzati leállás következik.

A közelmúlt másik hírére, mely szerint Joe Biden otthonában államtitkoknak számító iratokat találtak, Mártonffy Balázs azt mondta: a hivatalban lévő elnök azzal próbált magának identitást képezni, hogy betartja a szabályokat, nem úgy, mint elődje, Donald Trump. Azonban most már látszik, hogy ő is pártpolitikai alapon használja az USA kormányszerveit. Ezt pedig nem szereti az amerikai választópolgár.

Békeidőszakban az amerikai választópolgár a gazdasági kérdések alapján dönt a voksáról. Ugyanakkor a polgárok azt is tudják, hogy ezekre a folyamatokra nem csak az elnök tud befolyással lenni. A Kínával való versengésre adott amerikai válasz tekintetében Mártonffy szerint sikerről lehet beszélni. A Kongresszus elfogadta a chip-törvényt, ami a félvezetők termelését visszaviszi az USA-ba. Sokan arra számítanak, hogy a február 7-i évértékelő beszédében Joe Biden akár még azt is bejelentheti, hogy indul a következő választáson. Mártonffy Balázs hozzátette: Biden nem is nagyon tehet mást, hiszen ha nem ezt tenné, akkor politikailag fajsúlytalanná válna.

Kiemelt kép: Joe Biden (fotó: EPA/SHAWN THEW).