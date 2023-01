Fokozott orosz előrenyomulás tapasztalható Dél-Ukrajnában

Bahmut, Donyeck és Zaporizzsja környékén több mint 25 település került tűz alá. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy újabb jelentős területeket foglaltak el, ugyanakkor a támadásokat az ukrán vezérkar is elismerte. Közben újabb nyugati fegyverszállítmányokat kér Kijev.

Páncéltörőkkel és tankcsapdákkal is felszerelték lövészárkaikat az ukrán csapatok Donyeck városának közelében. A katonák azt mondják, elég emberük van az alig néhány száz méterre állomásozó orosz csapatok visszaveréséhez, de több fegyverre lenne szükségük – hangzott el az M1 Híradó című műsorában.

Az egyik név nélkül nyilatkozó férfi arról számolt be, hogy több lövedék és ágyú kellene. Állítása szerint van elég kézifegyverük és gránátvetőjük, de hiányzik a lőszer. Mint mondta, jó lenne „valami nehezebb fegyver is”, például tankok.

Kijev folyamatosan szorgalmazza a külföldi fegyvertámogatásokat. Az ukrán védelmi miniszter szombaton londoni kollégájának mondott köszönetet a felajánlott katonai kutató-mentő helikopterekért. A brit légi járművekről felvételeket is közölt, amelyek állítólag egy bevetés közben készültek a Fekete-tenger közelében. A britek azonban nemcsak helikoptereket adományoztak, hanem Challenger kettes típusú harckocsikat is ígértek az ukránoknak. A Donyeck megyei Bahmutnál állomásozó egységek szerint tankjaik elavultak, ezért jól jönne az utánpótlás.

Az egyik katona szerint nagy motivációt jelent a gyalogság számára a tankok jelenléte. Ha a tankok közel vannak, növekszik a morál, kevésbé érzik a félelmet. „Ha Leopárdokkal és Challengerekkel kezdenénk rohamozni, megállíthatatlanok lennénk” – magyarázta az egyik ukrán egység parancsnoka.

Nemcsak a britek ajánlottak fel tankokat, a német gyártmányú Leopard kettesekből Lengyelország, Finnország, Spanyolország és Portugália is küldene Ukrajnába. A harckocsik újraexportjába azonban Berlinnek is bele kell egyeznie. Erről azonban azonban még a pénteki németországi találkozó után sem sikerült, ahol 50 ország egyeztetett az Ukrajnának nyújtandó segítségről. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy csapataik területeket szereztek az ukránoktól a donyecki régióban.

Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője arról tájékoztatott, hogy Donyeck irányában a Déli Katonai Körzet légi és tüzérségi csapatainak támogatásával a rohamosztagok önkéntesei felszabadították a Donyecki Népköztársaság Dvurecsje települését. Az ukrán fegyveres erők vesztesége elérte az 50 katonát, halottakat és sebesülteket együttvéve, emellett két páncélozott harcjármű, három katonai teherautó, valamint két tarack semmisült meg. A jelentés szerint a régióban egy lőszerraktárat is megsemmisítettek, míg Ukrajna dél-nyugati részén egy amerikai gyártmányú radarállómást is támadtak.

Kiemelt kép: fekete füst tör a magasba egy tüzérségi támadást követően a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levő Szoledárban 2023. január 11-én. Bahmut és Szoledár város térsége az utolsó olyan terület Donyeck megyében, amely még ukrán ellenőrzés alatt áll, és hónapok óta ádáz harcokat folytatnak érte az orosz és az ukrán erők.

Forrás: MTI/AP/LIBKOS