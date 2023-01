A világ legszerencsétlenebb a légiutas-kísérője 22 milliós kárt okozott az első munkanapján

A British Airways egyik újonc légiutas-kísérője a nigériai Lagosba tartó BA75-ös járat fedélzetén január 13-án, pénteken nem tudni miért, kinyitotta a vészkijárati ajtót, ami automatikusan beindította a vészcsúszda kinyílását – írja a New York Post.

