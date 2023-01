Megölték, majd egy sikátorba dobták a 17 éves lányt

Három embert letartóztattak egy 17 éves lány meggyilkolásáért Denverben január elején – írja a New York Post a denveri rendőrség közleményére hivatkozva.

A rendőrség gyilkossági ügyben indított nyomozást. Januárban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették a 34 éves Robert Adam Solanót, a 26 éves Joseph Thomas Chavezt és a 21 éves Shiloh Fresquezt a tinédzser halálában játszott szerepük miatt.

Three arrested for killing 17-year-old girl shot dead and left in Denver alley https://t.co/wQmMctUbdB pic.twitter.com/dV1SzJz4dm

— New York Post (@nypost) January 20, 2023