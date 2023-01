Görögország a duplájára hosszabbítja meg a török határon lévő kerítést

„Éjszakánként most is hallani fegyverropogást a makkhetesi erdő irányából” – továbbra is sok migráns rejtőzik el a rendőrök elől az erdőkben

Az európai polgárok több mint háromnegyede továbbra is aggasztónak tartja az illegális migrációt – derült ki a Századvég legfrissebb adataiból. A közvélemény-kutatás az Európai Unió tagországai és az Egyesült Királyság mellett a balkáni régióra és Törökországra is kiterjedt. Közben kezdenek visszaszivárogni a migránsok a Szabadka melletti makkhetesi erdőbe. Itt tavaly többször is lövöldözésig fajultak az illegális bevándorlók közötti viták, az egyik konfliktusnak halálos áldozata is volt – hangzott el az M1 Híradójában.

Belföld