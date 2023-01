A 93. születésnapján megnősült a legenda

Az 1969-es, Apollo-11 küldetés egyik űrhajósa, Buzz Aldrin a 93. születésnapján oltár elé vezette kedvesét, a hatvanhárom éves üzletasszonyt, Anca Faurt.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023