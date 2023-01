A balti államok felszólították Berlint, mihamarabb küldjön Leopard harckocsikat Kijevnek

Erről Edgars Rinkevics, a lett diplomácia irányítója számolt be a Twitter közösségi oldalon. Azt írta, hogy mi, a lett, az észt és a litván külügyminiszter arra kérjük Németországot, hogy azonnali hatállyal biztosítson Leopard harckocsikat Ukrajnának. Hozzátette, hogy erre azért van szükség, hogy megállítsuk az orosz agressziót, segítsük Ukrajnát és gyorsan helyreállítsuk a békét Európában. Hangsúlyozta egyben, Németországnak, mint vezető európai hatalomnak különleges felelőssége van ebben a tekintetben.

We, 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 21, 2023