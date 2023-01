Továbbra sincs megállapodás a német tankok átadásáról Ukrajnának

Nem tudtak megállapodni a német Leopard 2 tankok átadásáról az Ukrajnát fegyverrel támogató országok védelmi miniszterei. A németországi Ramstein amerikai támaszponton több nyugati állam is bejelentette, hogy tüzérségi eszközöket, rakétarendszereket és más nehézfegyverzetet adományoz Ukrajnának. Az ukrán elnök megköszönte a rengeteg fegyvert, de azt mondta: az idő az oroszoknak dolgozik – hangzott el az M1 Híradóban.

Újabb nehéztüzérségi eszközöket, lőszereket és egyéb haditechnikai felszerelést küld Finnország Ukrajnába. A nagyjából 158 milliárd forint értékű katonai segélyt pénteken jelentette be a finn védelmi tárca vezetője. Ez már a tizenkettedik finn szállítmány, a miniszter ugyanakkor jelezte, hogy a csomag nem tartalmaz Leopard kettes harckocsikat – ezek szállításáról a szövetségesekkel való pénteki egyeztetés után döntenek.

Németországban, a Ramstein amerikai támaszponton ötven ország, köztük a NATO-tagállamok és -partnerországok védelmi miniszterei tanácskoztak az Ukrajnának nyújtandó segítségről.

Az találkozón a NATO főtitkára, valamint a kijevi védelmi tárca vezetője is részt vett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóbeszédben kérte a támogató országokat, hogy küldjenek harckocsikat az ukrán hadseregnek.

„Rendkívül hálás vagyok mindenkinek minden egyes fegyverért, amely segít megvédeni honfitársaimat a terrortól. Ám az idő még az oroszoknak dolgozik. Gyorsabban kell lépnünk, légvédelmi és tüzérségi eszközökre, tankokra van szükségünk a győzelemhez” – mondta az ukrán elnök.

A tanácskozást megnyitó beszédében az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin hangsúlyozta, hogy a háború döntő szakaszához érkezett.

„Ez egy kritikus pillanat. Oroszország átcsoportosít, toboroz, és próbálja pótolni készleteit. Most nem lassíthatunk. Az ukrán nép, a Kreml és a történelem is minket figyel. Habozás nélkül, továbbra is eltökélten segítjük Ukrajnát az orosz birodalmi agresszió elleni védekezésben” – fogalmazott Lloyd Austin. Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok a Patriot légvédelmi rendszeren túl hamarosan további páncélozott gyalogsági járműveket és tüzérségi eszközöket küld Ukrajnának, két és fél milliárd dollár értékben.

Csütörtökön 11 ország, köztük Svédország, Dánia, Kanada, Lengyelország, Csehország és Észtország ajánlott föl újabb katonai támogatást a háborúban álló országnak.

Varsó azt már korábban megígérte, hogy tucatnyi német gyártmányú Leopard kettes tankot ad át Ukrajnának, de az újraexportra a berlini kormánynak is rá kell bólintania. A lengyel külügyminiszter péntek délután úgy fogalmazott: a harckocsik szállítása körüli tétovázás ukrán életekbe kerül. A várakozások ellenére ugyanis a pénteki tanácskozáson sem történt előrelépés a hetek óta húzódó ügyben.

A német védelmi miniszter újságíróknak azt mondta, országa a szövetségesek egyetértésére vár.

„Felelősséggel tartozunk Németország és Európa lakóiért, ezért alaposan mérlegelnünk kell az érveket és az ellenérveket, mielőtt döntünk. Erről van szó, és én biztos vagyok abban, hogy hamarosan megszületik a döntés, de azt nem tudom, hogy mikor” – mondta Boris Pistorius.

„A NATO-tagállamok ismét bizonyították, hogy eltökélten kiállnak Ukrajna mellett” – jelentette ki a találkozó utáni sajtótájékoztatón az amerikai védelmi miniszter. Kiemelte, hogy Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság és Hollandia is kulcsfontosságú légvédelmi eszközöket ajánlott fel.

Ami a tankokat illeti, az ukránok egyelőre a britekre számíthatnak, akik pár napja bejelentették, hogy saját gyártmányú Challenger kettes harckocsikat szállítanak Ukrajnába.

