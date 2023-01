Több száz embert kellett evakuálni a Szöul nyomornegyedében pusztító tűz miatt

A tűz Szöul déli részén, Gurjongban keletkezett pénteken reggel, és öt óra alatt tudták megfékezni. A lángok 2700 négyzetméteren mintegy 60 lakóhelyet pusztítottak el – számolt be róla a tűzoltóság. A mentésben 800 tűzoltó, rendőr, katona és tíz helikopter is részt vett. Személyi sérülést vagy halálos áldozatot nem említett a jelentés.

WATCH: Firefighters battle a massive fire at Guryong village in Seoul that destroyed at least 60 homes, forcing hundreds to flee https://t.co/gcQ2Me2jMd pic.twitter.com/JCqW8RLnd9

