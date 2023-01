Szemetesben próbálta eltüntetni szülei holttestét a gyilkos

Gyilkossággal vádolnak egy pennsylvaniai nőt, aki lelőtte a szüleit, utána pedig láncfűrésszel csonkította meg a holttesteket – tájékoztat az ABC 7.

A woman has been arrested and charged with killing her parents after their dismembered bodies were found in their Jenkintown, Pa. home. https://t.co/apXEKXRzi6

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) January 19, 2023