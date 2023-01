Közel egy hónapig hánykolódott a tengeren, ketchupon és fokhagymaporon élt

Elvis Francois, akit a héten mentettek ki a vitorlásából, esővizet is fogyasztott, amelyet egy ronggyal fogott fel a Karib-tengeren töltött 24 nap alatt – olvasható a New York Post cikkében.

A 47 éves férfi decemberben tévedt el, amikor az áramlatok a kisodorták a nyílt tengerre vitorláshajóját, a Holland Antillákhoz tartozó Szent Martin szigetének partjánál.

#CARIBBEAN: The Colombian Navy has rescued a man from #Dominica who says he survived 24 days adrift in the Caribbean on a sailing boat by eating ketchup, garlic powder and seasoning cubes. Elvis Francois, 47, had scrawled the word “help” in English on the boat’s hull. pic.twitter.com/t2cFKYmT0f

