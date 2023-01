„Az ukrán nép és a Kreml is minket figyel” – megkezdődött a német–amerikai harckocsicsúcs Ramsteinben

Döntő jelentőségű szakasz kezdődött Oroszország Ukrajna elleni háborújában, ezért még nagyobb erővel kell segíteni az ukránok önvédelmi küzdelmét – jelentette ki Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter pénteken Ramsteinben.

Az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) hetedik tanácskozását megnyitó beszédében Austin kiemelte: a háború döntő pillanathoz érkezett, Moszkva ugyanis átcsoportosításokat hajt végre, katonákat toboroz, és igyekszik újra feltölteni készleteit.

Az amerikai védelmi miniszter szerint ezért az Ukrajnát támogató országoknak „még mélyebbre kell ásniuk” fegyverarzenáljukban.

The eighth Ramstein meeting of Ukraine’s military allies has begun in Germany

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, in his speech at the opening of the meeting, said that a turning point is coming in the conflict in Ukraine.

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) January 20, 2023