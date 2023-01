Svédország és Észtország újabb katonai segélyt küld Kijevnek

Svédország és Észtország kormánya is bejelentette csütörtökön, hogy újabb katonai segélyt küldenek Ukrajnának.

Ulf Kristersson Stockholmban sajtótájékoztatón, Kaja Kallas pedig a Twitteren számolt be a döntésről. A svéd kormány bejelentése szerint a katonai segélycsomag értéke 4,3 milliárd svéd korona (152,6 milliárd forint), páncélozott gyalogsági járműveket is tartalmaz, emellett a védelmi erők előkészítik az Archer tüzérségi rendszer szállítását Ukrajnába.

A tüzérségi rendszerből 48 darab található Svédországban, azt azonban nem közölték, hogy ebből mennyit szállítanak Ukrajnába.

Az Archer tüzérségi rendszert Svédország és Norvégia fejlesztette ki, és a világ egyik legmodernebb önjáró lövege.

Nagy előnye, hogy részben automatizált, így a katonáknak nem kell minden lövés után újratölteni a fegyvert. A katonai segélycsomag részeként Svédország NLAW típusú páncéltörő fegyvereket és 50 darab, japán gyártmányú 90-es típusú harckocsit is küld.

„Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás létfontosságú, az ország katonai igényei nagyban befolyásolják a döntéseinket” – közölte a svéd miniszterelnök sajtótájékoztatóján. A csütörtökön ismertetett katonai segélycsomagot megelőzően Svédország bejelentette, hogy 5 milliárd svéd korona (177,5 milliárd forint) értékű katonai és humanitárius segélyt küld Ukrajnába.

Jelenleg Svédország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, és Finnországgal együtt felvételét kérte a NATO-ba. A két ország Ukrajna megtámadása után kérte felvételét a NATO-ba, miközben korábban évtizedekig semlegességi politikát folytattak. Svédország mellett Észtország is újabb katonai segélycsomagot jelentett be csütörtökön.

„A kormány ma úgy döntött, hogy Észtország eddigi legnagyobb katonai segélycsomagját küldi Ukrajnának” – írta Kaja Kallas észt miniszterelnök a Twitteren.

Kallas közölte, hogy a teljes katonai segélycsomag immár az észt GDP több mint egy százalékát teszi ki. „A csomag lövegeket, gránátvetőket és lőszert tartalmaz, mindazt amit Ukrajna kért” – írta.

„Mindannyian azt akarjuk, hogy a háború véget érjen, de Oroszország világossá tette, hogy folytatni akarja agressziós háborúját. Az emberi és anyagi veszteség ellenére Oroszországnak továbbra is több ezer harckocsija, páncélozott járműve és lövege áll készen. Oroszországnak hatalmas emberállomány áll rendelkezésére, és százezreket mozgósíthat” – írta Kallas.

„Az orosz agressziónak ára van, amelyet mindannyian megfizetünk. Mi euróban, Ukrajna pedig emberéletekben. Ez az ár jóval magasabb lesz az egész világnak, ha az agresszió végül kifizetődik” – szögezte le a politikus.

Kiemelt képen: Ulf Kristersson, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Svédország miniszterelnöke (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)