Papírsárkánymadzag vágta el a fesztiválozók torkát

Hat ember meghalt és csaknem kétszáz megsérült egy sárkányeregető fesztiválon az ország északnyugati részén fekvő Gudzsarát államban – számolt be róla a Daily Mail. A halottak között három gyerek is van, egyikük hétéves.

India az évnek ebben az időszakában sárkányeregetéssel ünnepli függetlenségének kikiáltását Nagy-Britanniától, a fesztiválokon pedig szinte minden alkalommal történnek halálesetek.

Six people, including three children, have died after having their throats slit by ‘sharp’ kite strings at festival in India https://t.co/byjY1FvBiW

— LBC (@LBC) January 18, 2023