Népirtásnak nyilvánította a német parlament a jazidik elleni rémtetteket

Népirtásnak ismerte el a német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön a magát iszlám Államnak (IÁ) nevező terrorszervezet által a jazidi kisebbség ellen elkövetett rémtetteket.

A kormánypárti frakciók – a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek, a liberálisok (FDP) – és a legnagyobb ellenzéki erő, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség képviselőcsoportjának indítványára hozott határozat szerint a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ-egyezmény értelmében népirtásnak minősül az IÁ egységei által a Irak területén élő jazidi kisebbség körében 2014-ben végzett vérengzés.

Az ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott határozatban a parlament felszólította a szövetségi kormányt, hogy továbbra is támogassa a népirtások politikai és jogi feldolgozását, és tegyen lépéseket az Iszlám Állammal összefüggő bűncselekmények feltárására az ENSZ szervezeti keretében működő nyomozócsoport, az UNITAD mandátumának bővítésére.

Németországban is következetesen folytatni kell az IÁ-hoz köthető bűnelkövetők felkutatását és felelősségre vonását, és ehhez meg kell erősíteni az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége, az Eurojust keretében létrehozott közös nyomozócsoportot – áll a határozatban, amely szerint a kormánynak azért is tennie kell, hogy az iraki kormány fogadja el és emelje be a nemzeti jogrendbe a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okiratát, és korszerűsítse a büntetőjogot.

A dzsihadisták rajtaütésekkel és fosztogatásokkal, tömeges kivégzésekkel, rabszolgasággal, szexrabszolgasággal és a bűncselekmények számos egyéb fajtájával

próbálták elpusztítani az Irak és Szíria északi, valamint Törökország délkeleti részének térségében élő kurd nyelvű vallási kisebbséget,

amikor a 2010-es évek közepén Szíria után Irakban is terjeszkedni kezdtek.

Az ENSZ a világszervezet Emberi Jogi Tanácsának egy 2015-ben közölt jelentésében állapította meg először, hogy a jazidik elleni rendszerszerű és kiterjedt támadások célja a népcsoport teljes megsemmisítése, vagyis jogi értelemben népirtás. Egy évvel később az Emberi Jogi Tanács megbízásából független szakértők által végzett vizsgálat is arra a megállapításra jutott, hogy az IÁ fellépése a jazidik ellen kimeríti a népirtás fogalmát.

Az üldöztetés miatt a mintegy 400 ezres jazidi közösség nagy része szétszóródott a világban. A legtöbben, nagyjából százezren Németországban telepedtek le. Képviselőik a helyszínen, az ülésterem karzatán követték a Bundestag vitáját és a szavazást, és üdvözölték a parlamenti határozatot.

A Bundestag 2022-ben népirtásnak nyilvánította a holodomort, az Ukrajnában 1932-ben és 1933-ban előidézett éhínséget, amelyben ukránok milliói haltak meg, a szövetségi kormány pedig 2016-ban bejelentette, hogy hivatalosan népirtásként ismeri el a német csapatok által a 20. század elején az egykori délnyugat-afrikai gyarmaton, a jelenlegi Namíbia területén elkövetett vérengzéseket, és bocsánatot kér miattuk.

A kiemelt kép illusztráció: az iraki jazidi vallási kisebbség tagjai újévi ünnepségen (Fotó: MTI/EPA/Gailan Hadzsi)