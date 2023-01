Nem működött a leszállást segítő műszeres a nepáli repülőgép-szerencsétlenség idején

Még nem volt üzembe helyezve a műszeres leszállító rendszer (ILS) azon a nepáli repülőtéren, ahol múlt vasárnap 72 emberrel a fedélzetén lezuhant a Yeti Airways egyik belföldi utasszállító repülőgépe – közölte a nepáli polgári repülési hatóság szóvivője csütörtökön.

Dzsagganát Niroula azt mondta: a pokharai reptéren előreláthatólag még február végéig nem lesz üzembe helyezve a szóban forgó rendszer. Az ILS nagyban elősegíti a biztonságos landolást. A rendszer rádiókapcsolatot teremt a repülőgép és a földfelszíni jeladók között, kijelöli a pilóták számára a repülési irányt, végül a fel- és leszállópálya középvonalához navigálja a gépet.

Nagyobb, forgalmasabb reptereken az ILS alapvető berendezésnek számít, a nepáli szerencsétlenség helyszínen azonban a műszeres leszállító rendszer a reptér január elsejei átadásakor még nem működött.

A pilóták egyetértenek abban, hogy Nepálban gyakran különösen nehéz feladat a landolás.

A nepáli polgári repülési hatóság 2019-es biztonsági jelentése az ország „kedvezőtlen domborzatát” és „szélsőséges időjárását” nevezte meg a repülésre veszélyt jelentő legsúlyosabb körülményekként.

Jóllehet az ILS nélküli landolás rendkívül nehéz, szemtanúk szerint a baleset idején kedvezőek voltak az időjárási viszonyok. Egy tapasztalt indiai pilóta, Amit Szing az AP hírügynökségnek elmondta: az ILS hiánya nagyban hozzájárulhatott a tragédiához. Szing szerint a repülőgép utolsó pár másodpercét rögzítő videófelvételeken látható, hogy a gép valamilyen műszaki problémával is küszködött.

A baleset okát továbbra is vizsgálják. A repülési adatokat és a pilótafülke hangfelvételét tartalmazó feketedobozt hétfőn találták meg a roncsok között. A katmandui francia nagykövetség közölte, hogy a nepáli hatóságok mellett a repülőgép-baleseteket vizsgáló francia hatóság is részt vesz a munkában, a feketedoboz tartalmát így több helyszínen is megvizsgálják.

Nepálban nemcsak az ottani földrajzi viszonyokkal és az infrastruktúrával vannak problémák: az Európai Unió 2013-ban biztonsági előírásokra hivatkozva kitiltotta a területéről a Nepálból induló gépeket.

Az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezete (ICAO) 2017-ben ugyan javulásokról számolt be a nepáli légi közlekedés terén,

de az EU továbbra is tartja magát a tíz évvel ezelőtt meghozott rendelkezéséhez.

A Yeti Airways ATR 72-es típusú gépét múlt vasárnap érte a katasztrófa. Már csak másodpercekre volt a földet éréstől, amikor egy szurdokba zuhant. A fővárosból, Katmanduból Pokharába tartó járaton 72 ember tartózkodott, a balesetet senki sem élte túl.

Puspa Kamal Dahal nepáli miniszterelnök csütörtökön ellátogatott az áldozatok családtagjaihoz, és külön kérte az illetékes hatóságokat, hogy mihamarabb végezzék el a holttestek azonosítását, hogy a hozzátartozók végső búcsút vehessenek szeretteiktől. A szakemberek munkáját nehezíti viszont, hogy a repülőgép földet érés után kigyulladt, emiatt különösen nehéz az áldozatok azonosítása.