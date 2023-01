Napok óta nem találják a túrázás közben eltűnt színészt

A San Bernardo megyei seriff szóvivőjének szerdai közleménye szerint a Baldy hegyen túrázó, 65 éves Sands-nek pénteken veszett nyoma. A mentőcsapatok a Los Angelestől 50 kilométerre északkeletre fekvő San Garbriel-hegységben kutattak, de szombaton le kellet állniuk a kereséssel az időjárási viszonyok romlása és a lavinaveszély miatt.

Actor Julian Sands has disappeared in California’s San Gabriel Mountains. A keen outdoorsman, he has previously described how mountain climbing was an opportunity for “eradication of one’s self consciousness” and to feel at one with nature. https://t.co/SBDWCmJoVI

— The Telegraph (@Telegraph) January 19, 2023